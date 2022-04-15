VakıfBank: 3 - Türk Hava Yolları: 1

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Zeki Bocutçu, Ayşim Koşar

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Haak, Bartsch-Hackley, Kübra Çalışkan (Aylin Acar, Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz)

Türk Hava Yolları: Bahar Toksoy Guidetti, Carlini, Kingdon, Aslı Kalaç, Van Ryk, Şeyma Ercan (Ceren Önal, Orthmann, Polen Ünver, Ada Germen)

Setler: 25-18, 25-22, 22-25, 25-19

Süre: 114 dakika (27, 33, 26, 28)