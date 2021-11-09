Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Recep Karakoç, Sadettin Kıral

VakıfBank: Karmen Aksoy, Cansu Özbay, Gabriela, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu (Aylin Acar, Meryem Boz, Buket Gülübay, Ogbogu)

Sarıyer Belediyespor: Lila Şengün, Crncevic, Begüm Hepkaptan, Kongyot, Chatchu-On, Hande Şimşek (Gülce Güçtekin, Ada Germen, Merve Tanıl)

Setler: 25-14, 25-20, 26-24

Süre: 87 dakika (22, 29, 36)