VakıfBank: 3 - Karayolları: 0

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Caner Çildir, Recep Karakoç

VakıfBank: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Zehra Güneş, Meryem Boz, Hackley, Ogbogu (Ayça Aykaç, Cansu Özbay, Haak)

Karayolları: Matea, Ceren Karagöl, Yasemin Özel, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Kübra Kegan (Gülçin Doğan, Mısra Aşçı, Merve Nezir, Doğa Diraz)

Setler: 25-15, 25-23, 25-12

Süre: 73 dakika (22, 29, 22)