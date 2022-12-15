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Haberler Voleybol

VakıfBank: 3 - Gerdau Minas: 0 MAÇ SONUCU

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nında ikinci gün son maçında VakıfBank, Brezilya ekibi Gerdau Minas'u 3-0 yendi

Giriş: 15.12.2022 - 22:06 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank: 3 - Gerdau Minas: 0 MAÇ SONUCU

Antalya Spor Salonu'nda oynanan B Grubu karşılaşmasının ilk setini VakıfBank 25-22 kazanarak 1-0 öne geçti. Sarı-siyahlılar, çekişmeli geçen ikinci sette de rakibine 26-24 üstünlük sağladı ve durumu 2-0 yaptı. Üçüncü sette geriye düşmesine rağmen oyunu bırakmayan Vakıfbank, 25-21 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Türkiye'nin iki takımla temsil edildiği FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, yarın oynanacak Eczacıbaşı Dynavit (Türkiye)-Prosecco DOC Imoco Volley (İtalya) ve Gerdau Minas (Brezilya)-Kuanysh Club (Kazakistan) maçlarıyla devam edecek.

Organizasyon, 18 Aralık Pazar günü final karşılaşmasıyla sona erecek.

Salon: Antalya

Hakemler: Epaminondas Gerothodoros (Yunanistan), Sinisa Ovuka (Bosna Hersek)

VakıfBank: Cansu Özbay, Ogbogu, Egonu, Guimaraes, Zehra Güneş, Daalderop (Ayça Aykaç, Karutasu, Bajema, Derya Cebecioğlu, Buket Gülübay, Kübra Akman, Aylin Acar, Bahar Akbay)

Gerdau Minas: Pena, Zalewski, Daher de, Gambatto, Nascimento, Oliveira (Ferreira, Moreno, Vicente, Brandao, Souza, Paula, De Oliveira, Alexandre)

Setler: 25-22, 26-24, 25-21

Süre: 85 dakika (25, 28, 32)

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