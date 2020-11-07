VakıfBank: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 0

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Ramazan Demiröz, Metin Korkut

VakıfBank: Kübra Çalışkan, Cansu Özbay, Bartsch-Hackley, Zehra Güneş, Haak, Meliha İsmailoğlu (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Ognjenovic, Selin Adalı, Tuğba Şenoğlu)

Çan Gençlik Kalespor: Simay Gazi, Souza, Emine Arıcı, Borgo, Elif Boran, Hande Naz Şimşek (Işıl Öz, Sıla Çalışkan, Dilan Yaşar, Braga)

Setler: 25-13, 25-18, 25-16

Süre: 71 dakika (22, 25, 24)