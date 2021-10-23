VakıfBank: 3 - Bolu Belediyespor: 0

Salon: Vakıfbank Spor Sarayı

Hakemler: Tuncay Sevim, Uğur Ateş

VakıfBank: Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Derya Cebecioğlu, Ogbogu, Cansu Özbay (Ayça Aykaç, Tuğba Şenoğlu, Meryem Boz, Buket Gülübay)

Bolu Belediyespor: Burcu Şentürk, Naz Kambur, Ceren Baysal, Havlickova, Elif Uzun, Kharchenko (Özlem Güven, Irmak Gökçen, Çağla Salih, Dilara Yergün, Dilara Bağcı, Ece Kozdere, Şeyma Öztürk)

Setler: 25-19, 25-20, 25-17

Süre: 73 dakika (25, 25, 23)