Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden VakıfBank, finale yükselen ilk takım oldu.

VakıfBank yarınki finalde, bugün saat 20.00'deki Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Ogbogu, Derya Cebecioğlu, Aylin Acar, Daalderop, Bahar Akbay)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Planinsec, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner (Özlem Güven, Çağla Salih, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Semra Özer)

Setler: 26-24, 25-20, 25-16

Süre: 80 dakika (31, 24, 25)