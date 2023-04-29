Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Voleybol

VakıfBank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU

Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden VakıfBank, finale yükselen ilk takım oldu.

Giriş: 29.04.2023 - 20:03 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank: 3 - Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0 | MAÇ SONUCU
AA

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup eden VakıfBank, finale yükselen ilk takım oldu.

VakıfBank yarınki finalde, bugün saat 20.00'deki Türk Hava Yolları-Fenerbahçe Opet maçının galibiyle karşılaşacak.

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Arzu Uzatöz, Necmi Avcı

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Egonu, Bajema, Kübra Akman (Ayça Aykaç, Buket Gülübay, Carutasu, Ogbogu, Derya Cebecioğlu, Aylin Acar, Daalderop, Bahar Akbay)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kılıç, İdil Naz Başcan, Planinsec, Nicoletti, Fatma Şekerci, Özge Nur Çetiner (Özlem Güven, Çağla Salih, Merve Nur Öztürk, Berra Eren, Semra Özer)

Setler: 26-24, 25-20, 25-16

Süre: 80 dakika (31, 24, 25)

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Araç dereye uçtu! 4 kişi can verdi
Araç dereye uçtu! 4 kişi can verdi
EGM ile POMEM 10 bin polis alımı ne zaman?
EGM ile POMEM 10 bin polis alımı ne zaman?
Edirne'de feci kaza!
Edirne'de feci kaza!
Kundaklama ihtimali
Kundaklama ihtimali

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.