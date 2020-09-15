Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabriela, Zehra Güneş, Haak, Bartsch, Kübra Çalışkan (Ayça Aykaç, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Hande Korkut, Duygu Düzceler, Vasilantonaki, Janset Erkul, Meryem Boz, Grothues (Pınar Atasever, Aslıhan Kılıç, Ecem Alıcı)

Setler: 25-18, 25-14, 25-23

Süre: 78 dakika (27, 21, 30)

Günün diğer sonuçları şöyle:

Beşiktaş: 0 - Eczacıbaşı VitrA: 3

Kuzeyboru: 3 - Çan Gençlik Kalespor: 1

Sistem9 Yeşilyurt: 0 - Nilüfer Belediyespor: 3

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 0 - PTT: 3