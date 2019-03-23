AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley´de finalin adı Eczacıbaşı VitrA - Fenerbahçe Opet oldu. İzmir´in ev sahipliğinde düzenlenen kupanın yarı finalinde VakıfBank´la karşılaşan Fenerbahçe, 142 dakika süren çok çekişmeli maçı 3-2 kazanarak finale adını yazdırdı. Galatasaray HDI Sigorta´yı eleyen Eczacıbaşı ile Fenerbahçe arasındaki final maçı yarın saat 18.00´de İzmir Atatürk Voleybol Kompleksi´nde oynanacak.

VakıfBank, Fenerbahçe önünde ilk seti rahat bir oyunla 25-17 kazanıp öne geçti. İkinci setten itibaren maça ağırlığını koyan Fenerbahçe, ikinci set ve üçüncü seti 25-21´lik skorla kazanarak 2-1 üstünlüğü yakaladı. Büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette Fenerbahçe 20-16 geriden gelip 24-22´yle maç sayısı atma şansını yakaladı. Hem Fenerbahçe´nin defalarca maç sayısı, hem de VakıfBank´ın defalarca set sayısı şansını kaçırdığı 40 dakika süren set, 31-29 VakıfBank üstünlüğüyle bitince tie-break setine geçildi. Heyecanın bir an azalmadığı tie-break setini taraftarlarının da desteğiyle 15-13 önde tamamlayan Fenerbahçe, maçı 3-2 kazanıp finale adını yazdırdı.