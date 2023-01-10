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Haberler Para Bankacılık

VakıfBank 2 ayda 10 yeni şube açtı

VakıfBank, son iki ayda 10 yeni şubesi açtı. Böylece Türkiye genelinde 945 hizmet noktasına ulaştı

Giriş: 10.01.2023 - 11:43 | Güncelleme: ABONE OL
VakıfBank 2 ayda 10 yeni şube açtı
HABERTURK.COM

VakıfBankVakıfBank, son iki ayda 10 yeni şubesinin faaliyete geçtiğini bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre söz konusu şubeler Yeni açtığı Karapınar Konya, Bayramiç Çanakkale, Bigadiç Balıkesir, Acıpayam Denizli, Denizli Organize Sanayi, Besni Adıyaman, Elmalı Antalya, Korkuteli Antalya, Kandıra Kocaeli ve Saruhanlı Manisa'da yer aldı.

'MÜŞTERİLERİMİZİN HAYATINI KOLAYLAŞTIRIYORUZ'

Teknolojiden aldığı güçle geleceğin bankacılığını kurgularken yeni şubelerle büyümeyi tercih ettiklerini belirten VakıfBankVakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar ÜstünsalihÜstünsalih “Dijital kolaylaştırır yaklaşımıyla kendi Ar-Ge Merkezimizde geliştirdiğimiz ürün ve hizmetlerimiz sayesinde müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Teknolojiyi her alanda en etkin şekilde kullanırken iş yapış biçimlerinde de çağdaş uygulamalarla emek optimizasyonu sağlıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye’nin en büyük iki bankasından biri olarak yüz yüze bankacılığın hayatımızda her zaman yer almaya devam edeceği öngörüsüyle çalışıyoruz. Özellikle son iki ayda devreye aldığımız 10 yeni şubemiz ile şube sayımızı da en verimli seviyelere yükseltme hedefimize bir adım daha yaklaştık. Ayrıca en önemli sermayemiz olarak gördüğümüz nitelikli insan kaynağı gücümüzü de korumaya ve geliştirmeye devam ediyoruz. Toplumun her kesiminin finansmana erişimini kolaylaştırmak adına yatırımlarımıza devam edeceğiz” dedi.

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