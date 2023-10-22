VAKIFBANK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların sınava başvurabilmesi için;

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. 01.01.1993 ve sonrası doğumlu olmak,

3. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı ünvanı için ikamet şartı aranmamaktadır.

Uzman Yardımcısı ünvanına başvuran adaylar Tablo-2’de yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların Tablo-2’de yer alan illerde ikamet etmesi

gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

Memur (Şube)/Memur (Müşteri İletişim Merkezi) ünvanına başvuran adaylar Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde görevlendirilecektir. Adayın başvurusu, e-Devlet ikametgâh adresine göre değerlendirileceği için adayların

Tablo-3 ve Tablo-4’te yer alan illerde ikamet etmesi gerekmektedir. Yapılacak mülakat sonucunda başarılı olan adayların atandıkları görev yerinde en az 5 yıl görev yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

4. Kamu hizmetinden yasaklı bulunmamak,

5. Herhangi bir suçtan dolayı hapis cezası almamış olmak, (Cezanın ertelenmesi, hükmün açıklanmasının geri bırakılması, paraya çevrilmiş olması veya affa uğramış olması halleri dâhildir.)

6. Daha önce Bankamızın işe alımla ilgili sınavlarından birine katılmış olup mülakat aşamasında başarısız sayılmamış olmak, (Daha önce, Müfettiş Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı yazılı sınavını kazanarak Müfettiş

Yardımcılığı/BT Müfettiş Yardımcılığı mülakatından sonra Bankanın herhangi bir biriminde görevlendirilenler sınava kabul edilmez. Diğer unvanlarda ise mülakatta başarılı olmasına rağmen göreve başlamayanlar veya

başvurduğu unvandan farklı bir unvanda görevlendirilenler sınava kabul edilmez.)

7. Bankamızda çalışırken herhangi bir nedenle ilişiği kesilmemiş olmak, (Sınav başvurusundan sonra Bankamızdan ayrılan adaylar, sınav sürecinde başarılı olsalar dahi işe başlatılmazlar.)

8. Mezuniyet kriterine ilişkin olarak;

a-) Müfettiş Yardımcılığı, BT Müfettiş Yardımcılığı, Kontrolör Yardımcılığı, BT Kontrolör Yardımcılığı;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-1’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği

yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

b-) Uzman Yardımcılığı için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-2’de gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor olmak, (Denkliği

yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

c-) Memurluk (Şube)-Memurluk (Müşteri İletişim Merkezi) için;

Öğrenim süresi en az 4 yıl olan ve Tablo-3 ve Tablo-4’te gösterilen lisans bölümlerinin en az birinden mezun olmak ya da 31.03.2024 tarihi itibarıyla mezun olacağına dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıfta okuyor

olmak, (Denkliği yetkili makamlarca tanınmış yurt dışı üniversiteler dahil.)

9. Müfettiş Yardımcısı, BT Müfettiş Yardımcısı, Kontrolör Yardımcısı, BT Kontrolör Yardımcısı; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya ve sürekli seyahate elverişli olmak,

(Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu istenecektir.)

Uzman Yardımcısı ve Memur ünvanları için; bedensel ve ruhsal sağlık durumlarının, yurdun her yöresinde, her iklim koşulunda görev yapmaya elverişli olmak, (Sınavı kazanan adaylardan bu konuda sağlık kurulu raporu

istenecektir.)

10. Erkek adayların askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da yetkili makamlarca onaylanmış özel durumları nedeniyle askerlik hizmetinden muaf tutulmak, (Yazılı sınav gününe kadar askerlik hizmetini tamamlayacak

olan adaylar ile bedelli askerlik başvurusunda bulunmuş ve celp dönem tarihi kesinleşmiş adayların başvuruları kabul edilebilecektir.)

Yukarıda belirtilen şartların tamamını sağlaması gerekmektedir.

Sınav başvurusu yapılırken Ankara Üniversitesi Aday İşlemleri Sistemi'ne girilen bilgilerde yanlış ya da hatalı beyanda bulunan, işe alım sürecinin herhangi bir aşamasında aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilen adayın, sınavı

kazanmış olsa dahi kazanmamış sayılacağı ve sınavla ilgili herhangi bir hak iddia edemeyeceği; bu hususların, sınava başvuran her aday tarafından, başlangıçta ve kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt edilmiş sayılacağı mutlaka bilinmelidir.