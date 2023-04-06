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Vakıfbank: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 | MAÇ SONUCU

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Fenerbahçe Opet, deplasmanda Vakıfbank'ı 3-0 mağlup etti ve final için büyük avantaj yakaladı

Giriş: 06.04.2023 - 21:06 | Güncelleme: ABONE OL
Vakıfbank: 0 - Fenerbahçe Opet: 3 | MAÇ SONUCU
AA / HABERTURK.COM

CEV Şampiyonlar Ligi Yarı Final ilk müsabakasında VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşı karşıya geldi. Dev maç Fenerbahçe Opet'in 3-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğindeki rövanş mücadelesi ise 13 Nisan Perşembe günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.

VakıfBank ile Fenerbahçe Opet arasındaki yarı final eşleşmesinin galibi, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final biletini alacak. CEV Şampiyonlar Ligi'nde rakip Novara - Eczacıbaşı Dynavit eşleşmesinin tur atlayanı olacak

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