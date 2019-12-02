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Vakıf Katılım, Samsung ve PayCore ile gerçekleştirdiği iş birliği sayesinde dijital dönüşüm yolculuğunda kamu bankaları arasında yeni bir ilke imza attı.

Vakıf Katılım, alışagelmiş standart POS cihazlarına bağlılığı ortadan kaldırarak; toplumun ticaret yapan her kesimi tarafından kolayca kullanılabilecek MobildePOS ürününü duyurdu.

İşletme sahibi ya da işletmedeki çalışanlar tarafından NFC özellikli telefonlarla kullanılabilen Vakıf Katılım’a ait bir POS uygulaması olan MobildePOS, uygulamanın işletme sahibi tarafından yüklenmesinden sonra NFC özellikli cep telefonu istenildiği zaman bir POS cihazına dönüşüyor ve işletme sahibinin yetkilendirdiği çalışanlar tarafından kolaylıkla kullanılabiliyor.

CARİ AÇIĞA DESTEK

Yapılan açıklamada, yurtdışından satın alınan ve döviz açığına neden olan POS cihazlarının aksine MobildePOS uygulamasının, POS cihazlarına milyonlarca dolar ödenmesini engelleyerek, yurt dışına döviz çıkışının önüne geçilmesinde önemli katkı sunacağı ve cari açığa da ciddi anlamda destek olacağı belirtildi.

KAYIT DIŞI İŞLEMLERE SON

Taksiciler, e-ticaret firmaları, saha satışı olan işletmeler gibi birçok firmanın kolaylıkla kullanabileceği belirtilen MobildePOS sayesinde küçük meblağlarla çok sayıda işlem gerçekleştiren ancak kayıt dışı ekonomide yer alan şahıs ve firmaların da ekonomik sisteme girerek kayıt dışı işlemlerin azaltılmasında önemli rol oynaması bekleniyor.

Dünyanın dijital alanda devrimler ve yepyeni teknolojik dönüşümler yaşadığı bir dönemde, sektöre yeni nesil alt yapılar kullanan dijital bir kurum olarak giriş yaptıklarını ve tüm ürün & hizmetlerinin dijital anlamda geliştirilmeye açık olduğunun altını çizen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ‘’Dünyanın dijital dönüşümü çok hızlı gelişiyor. Geceden gündüze farklı teknolojik gelişmelerin yaşandığı çağımızda yatırımlarımızı ağırlıklı olarak dijital projeler üzerine yapıyoruz. MobildePOS, bu alanda hayata geçirdiğimiz önemli projelerden sadece biri. MobildePOS gibi teknolojik ve pratik bir uygulamanın kamu ve katılım bankaları arasından ilk kez Vakıf Katılım tarafından uygulanması son derece gurur verici. Söz konusu uygulama ile bir POS cihazının gerçekleştirdiği tüm işlemler yapılabiliyor ve dolayısıyla POS cihazı satın alma mecburiyetinin önüne geçerek; taksici kardeşimizin, esnaf dostumuzun, işletme sahiplerimizin masraflarını bir nebze de olsa azaltmış olmak bizleri mutlu ediyor. Bu kapsamda üye iş yeri başvurusunu tamamlayan müşterimiz, uyumlu telefonuna MobildePOS’u kurduktan sonra aktivasyon işlemini saniyeler içerisinde tamamlayarak ödeme alabilecek. Ödeme deneyimini bir üst seviyeye taşıyan uygulamamız, özgün tasarımı ve kullanım kolaylığı sayesinde üye iş yerlerimizin her zaman yanında olacak. Şimdi pilot uygulamasını başlattığımız MobildePOS ürünümüzün yeni yılın ilk çeyreğinde tüm müşterilerimize sunulmasını hedefliyoruz. Bununla birlikte müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran uygulamalar üretmeye devam edeceğiz. Bu süreçte birlikte çalıştığımız değerli iş ortaklarımız Samsung ve PayCore ailesine teşekkür ediyoruz“ ifadelerine yer verdi.

Samsung Electronics Türkiye Başkanı DaeHyun Kim, “Samsung Electronics olarak kurumsal çözümlerimiz ile işletmelerin ve KOBİ’lerin dijital dönüşümüne destek oluyoruz. Vakıf Katılım ile hayata geçirdiğimiz MobildePOS, bu açıdan önemli bir örnek teşkil ediyor. Samsung KNOX güvenlik platformuyla MobildePOS işbirliğinin güvenliği ve sürdürülebilirliği sağlanıyor, uluslararası finans kurallarına uygun bir çözüm standartına ulaşılıyor. MobildePOS’a üye işyerleri, sahip oldukları NFC özellikli Samsung akıllı telefonları ile aynen POS cihazlarda olduğu gibi, temassız ödeme kabul edebilirler. Üye işyerleri Samsung akıllı telefon ya da tabletlerini, Google Play'den indirecekleri uygulama sayesinde, bir POS cihazına dönüştürebilir ve böylece, temassız kartlar, mobil cüzdanlar ya da giyilebilir ödeme araçları ile yapılmak istenen ödemeleri kabul edebilirler. Böylesi yenilikçi bir teknolojiyi Vakıf Katılım ile birlikte Türkiye’de hayata geçiriyor olmaktan mutluyuz. Fiziki darbelere, hava sıcaklığı değişikliklerine askeri standartlar seviyesinde dayanıklılık gösteren dayanıklı cihazlara ilave olarak; IP68 standartlarında suya ve toza dayanıklılık sunan Note, S ve A serisi cihazlarımızda da NFC özelliği bulunması nedeniyle, Samsung olarak MobildePOS hizmetinden faydalanmak isteyen kurumlar ve tüketicilere geniş bir portföy sunabiliyoruz” dedi.

PayCore CEO’su Turgut Güney, “PayCore Soft POS çözümünü kullanarak Vakıf Katılım ve Samsung ile hayata geçirdiğimiz proje ile, mevcutta kullanılan akıllı telefon ve tabletleri hızlı, kolay ve güvenli şekilde, herhangi bir ilave donanıma gerek duymadan, EMV tabanlı temassız ödeme kabul edebilir hale getirerek, mobil ticareti farklı bir noktaya taşıyoruz. Başka bir ifadeyle; bu teknoloji sayesinde ceplerdeki mevcut akıllı telefonlar ve tabletler EMV uyumlu POS terminallerine dönüşüyor. Dijital ödemeler konusunda Türkiye ve dünyada lider teknoloji sağlayıcısı olarak pazarda oyunun kurallarını değiştiren bu inovasyonun önemli bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyoruz.“ dedi.