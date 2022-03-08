Vakıf Katılım, vatandaşların tasarrufundaki yastık altı altınlarının ekonomiye kazandırılmasının amaçlandığı Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ne dahil oldu.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması ve aynı zamanda vatandaşların gelir elde etmeleri amacıyla başlatılan proje sayesinde kuruma yatırılan altınlar, ilgili mevzuat çerçevesinde Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) güvencesi altında olacak.
Vakıf Katılım, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından başlatılan Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'ni devreye aldı.
Vakıf Katılım müşterileri Darphane Altın Sistemi'yle Darphane tarafından üretilen ziynet altınlarını adet fark etmeksizin "Çeyrek Hesap" ya da "Kazandıran Çeyrek Hesaplara" yatırabilecek. Daha sonra istedikleri zaman yeni tarihli eş değerindeki altını (çeyrek, yarım, tam, iki buçukluk veya beşlik türünde) Vakıf Katılım şubelerinden çekebilecek.
İstanbul Altın Rafinerisi'nin kurduğu Kuyumcu Altın Değerlendirme (KAD-SİS) sisteminde vatandaşlar, altınlarını Türkiye'nin her yerindeki yetkili kuyumcular aracılığıyla haftanın her günü Vakıf Katılım hesaplarına kolayca ve güvenle aktarabilecek.
"YASTIK ALTINDA YAKLAŞIK 280 MİLYAR DOLAR DEĞERE SAHİP 5 BİN TON ALTIN BULUNUYOR"
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, ekonomi yönetiminin fiziki altınları finansal sisteme sokmak amacıyla başlattığı Altın Tasarruf Ekosistemi Projesi'nde yer aldıkları için mutlu olduklarını belirtti.
"Şu anda ülke genelinde yastık altında yaklaşık 280 milyar dolar değere sahip 5 bin ton altın bulunduğu tahmin ediliyor. Devreye alınan bu projeyle atıl halde bulunan altınların hem ülke ekonomisine kazandırılması hem de vatandaşın gelir elde etmesi sağlanacak." ifadelerini kullanan Göktaş, kur korumalı katılma hesapları programlarına vatandaşın yoğun ilgisinin sürdüğünü aktardı.
Göktaş, şu bilgileri verdi:
"Katılım bankalarında, 60 günde yaklaşık 25 milyar TL'si Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaklaşık 42 milyar TL'si de Merkez Bankası destekli olmak üzere toplam 67 milyar TL bakiyeye erişilmiş durumda. Hayata geçirilen Tasarruf Ekosistemi Projesi ile de kısa sürede önemli bir ivme alınacağına yürekten inanıyorum. Tüm müşterilerimizi projeye katılmaya davet ediyoruz."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!