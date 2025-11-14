Habertürk
        Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı mı? Vakıf Faktoring (VAKFA) kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?

        VakıfBank Finans Grubu şirketlerinden Vakıf Faktoring A.Ş., 12-13-14 Kasım tarihlerinde 14,20 TL hisse fiyatıyla halka arz edildi. Talep toplama işlemlerinin sona ermesinin ardından, Vakıf Faktoring halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarih ve kişi başına düşecek lot miktarı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı mı? Vakıf Faktoring (VAKFA) kaç lot verdi?" İşte Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2025 - 18:34 Güncelleme: 14.11.2025 - 18:34
        • 1

          Vakıf Faktoring talep toplama işlemleri 14 Kasım Cuma günü sona erdi. Belirtilen tarihe kadar talep oluşturan yatırımcılar, Vakıf Faktoring halka arz sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. Halka arz büyüklüğü 3,2 milyar TL olarak açıklanan şirket, halka arz kapsamında 225 milyon lot dağıtımında bulunacak. Peki, "Vakıf Faktoring halka arz sonuçları açıklandı mı? Vakıf Faktoring (VAKFA) kaç lot verdi, ne zaman işlem görecek?" İşte detaylar...

        • 2

          VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ NE ZAMAN?

          Vakıf Faktoring 12-13-14 Kasım tarihlerinde halka arz edildi.

        • 3

          VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ FİYATI NE KADAR?

          Vakıf Faktoring halka arz fiyatı 14,20 TL olarak belirlendi.

        • 4

          VAKIF FAKTORİNG HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Vakıf Faktoring halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Vakıf Faktoring halka arz sonuçlarının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

        • 5

          VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

          Vakıf Faktoring’in katılım endeksine uygun değildir.

        • 6

          VAKIF FAKTÖRİNG HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

          Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

          - 150 Bin katılım ~ 900 Lot (12780 TL).

          - 250 Bin katılım ~ 540 Lot (7668 TL).

          - 350 Bin katılım ~ 386 Lot (5481 TL).

          - 500 Bin katılım ~ 270 Lot (3834 TL).

          - 700 Bin katılım ~ 193 Lot (2740 TL).

          - 1.1 Milyon katılım ~ 123 Lot (1746 TL).

          - 1.6 Milyon katılım ~ 85 Lot (1207 TL).

          - 2.2 Milyon katılım ~ 61 Lot (866 TL).

          * Bireysel Yatırımcı Grubu.

        • 7

          VAKIF FAKTORİNG NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

          Vakıf Faktoring halka arz sonuçları henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının açıklanmasının ardından hissenin borsada işlem göreceği tarihi haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Yazı Boyutu
