Sermaye artırımı ve ortaklık pay satışı yoluyla halka arz olacak Vakıf Faktoring’in mevcut çıkarılmış sermayesinin 850 milyon liradan 900 milyon liraya yükseltilmesi planlanıyor. 225 milyon adet nominal değerli payların satışında, yüzde 60'ı yurt içi bireysel yatırımcıya ve yüzde 40'ı ise yurt içi kurumsal yatırımcıya tahsis edilecek.

Halka arzın 3 milyar 195 milyon lira büyüklükte olması hedeflenirken, halka arz sonrası halka açıklık oranının da yüzde 25 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor.