Vakfıkebir plaj voleybolu turnuvasında şampiyon belli oldu

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde plaj voleybolu turnuvasının bu yıl ilki gerçekleştirildi.

Vakfıkebir Belediyesi ve Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği'nin ortaklaşa düzenlediği turnuvaya 12 takım katıldı.

Turnuvada şampiyonluk ipini Efes takımı göğüsledi. Turnuvanın ikincisi Yalıköy, üçüncüsü ise Büyükliman oldu.

Şampiyon olan Efes takımı hediyesini Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta'nın elinden aldı.

Birinci olan takıma Antalya Eva Otelde 3 gece 4 gün tatil hediye edildi.

İkinci olan takıma 2021-2022 Trabzonspor Kombinesi, üçüncü olan takıma İSE 2021-2022 Trabzonspor forması hediye edildi.

"KATILAN TÜM TAKIMLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Turnuvanın ardından Vakfıkebir Trabzonsporlular Derneği Başkanı Hasan Bahadır açıklamalarda bulundu. Bahadır, "Bu yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz turnuvamıza katılan tüm takımlara ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Vakfıkebir Belediye Başkanımız Muhammet Balta'nın desteği ile güzel bir organizasyona vesile olmanın gururunu yaşıyoruz. İlkini gerçekleştirdiğimiz turnuvanın inşallah gelecek yıllarda daha iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.