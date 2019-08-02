Vakfıkebir'de turnuva heyecanı! Onazi ve Andjusic taraftarlarla buluştu

02 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Turnuvanın final maçını AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, Trabzonsporlu futbolcular Onazi ve Nemanja Andjusic de izledi.
Final maçında Uzun Ticaret Vestel, TİVİT'i 2-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Turnuva sonucunda en renkli takım Glidalılar, en centilmen takım Keşanspor, gol kralı Kader Ulusoy oldu.
MUHAMMET BALTA: "BU TURNUVANIN KAYBEDENİ OLMAMIŞTIR"
Turnuvanın ödül törenine konuşan Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta, "Spor kardeşliktir, centilmenliktir. Bu turnuvanın kaybedeni olmamıştır. Katılan tüm takımları, idarecileri kutluyor, turnuvada emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta turnuvada centilmence mücadelenin ön plana çıkmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek katkı sunan herkesi kutladı.
HASAN BAHADIR: "SPORUN DOSTLUK VE BİRLEŞTİRİCİ GÜCÜNÜ ORTAYA ÇIKARMAYI AMAÇLADIK"
Vakfıkebir Trabzonsporlular Dernek Başkanı Hasan Bahadır ise konuşmasına turnuvaya katılan 19 takıma teşekkür ederek başladı. Başkan Hasan Bahadır, "1 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiğimiz turnuvamız ile gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak sporun dostluk ve birleştirici gücünü ortaya çıkarmayı amaçladık. Turnuva sürecince bize desteklerini esirgemeyen Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta'ya, Belediye Başkanımız Muhammet Baltaya, ilçe müdürlerimize, amirlerimize ve tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Ayrıca bizleri yalnız bırakmayan Trabzonsporumuzun değerli oyuncularına ve organizasyon için büyük bir emek veren tüm yönetim kurulu arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum" dedi.
ONAZI VE ANDJUSIC TARAFTARLARLA BULUŞTU
Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Ogenyi Onazi ve Bosna Hersekli yeni transferi Nemanja Andjusic Vakfıkebir'de taraftarlarla bir araya geldi.
AK Parti Trabzon Milletvekili Bahar Ayvazoğlu'nun da katıldığı etkinlikte Onazi ve Andjusic taraftarlara üçlü çektirdi ve fotoğraf çektirdi.
Futbolcuların yoğun ilgi gördüğü etkinlikte Onazi ve Andjusic'e üzerilerinde isimleri yazılı Vakfıkebir ekmeği ve keşan bezi hediye edildi.
VAKFIKEBİR TRABZONSPORLULAR DERNEĞİNDEN BÜYÜK DESTEK
Her yıl olduğu gibi Vakfıkebir Trazonsporlular Derneği, yine bordo-mavili kulübü yalnız bırakmadı. Trabzonspor'un bütün maçlarında tribündeki yerini alan Vakfıkebirliler yeni sezon öncesi takıma 400 kombine 300 de yeni sezon forması alarak takımlarına destek oldu.
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