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        Haberler Gündem 3. Sayfa Vakfıkebir'de belediyenin camlarını kırdı

        Vakfıkebir Belediyesi binasının camlarını kırdı

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde gece saatlerinde belediye binasının camlarını kıran şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 14:29 Güncelleme: 07.09.2023 - 14:29
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        Vakfıkebir'de belediyenin camlarını kırdı
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        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde bir kişi, belediye binasının camlarını kırdı.

        Saldırının ardından Vakfıkebir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, dün gece belediye ana hizmet binasına, camları kırılarak menfur bir saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

        Saldırının ardından olayı gerçekleştiren B.Y.'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Saldırının ardından emniyet güçlerimiz gerekli tahkikatı yaparak saldırganı yakalamış, ardından da yasal süreç başlatılmıştır. Bu sürecin yakından takipçisi olarak yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadesine yer verildi.

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