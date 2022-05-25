Vakaya giden ambulans kaza yaptı: 2 yaralı

Van'ın Çaldıran ilçesinde bir vakaya giden ambulans, Çaldıran Belediyesi'ne ait kamyonete çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında ambulansta bulunan 3 sağlık personeli yaralandı.

Yaralılar bölgede bulunan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Çaldıran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.