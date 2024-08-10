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        Haberler Gündem Güncel Vakadan dönen ambulans tankere çarptı: 3 sağlıkçı yaralı | Son dakika haberleri

        Vakadan dönen ambulans tankere çarptı: 3 sağlıkçı yaralı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vakadan dönen ambulans, önünde seyir halindeki tankere çarptı. Ambulansın ağır hasar aldığı kazada 3 sağlık personeli yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.08.2024 - 15:12 Güncelleme: 10.08.2024 - 15:13
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          Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vakadan dönen ambulans, önündeki tankere çarptı.

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          Kaza, İslahiye–Hatay kara yolu Kırıkçalı mevkiinde meydana geldi.

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          İddiaya göre, vakadan dönen Ali G. idaresindeki ambulans, önünde seyreden A.M. yönetimindeki tankere çarptı.

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          Çarpmanın etkisiyle ambulans ağır hasar alırken, içerisinde bulunan sağlık personelleri Burçin K. (27), Kevser K. (25) ve şoför Ali G. yaralandı.

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          Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve destek sağlık ekipleri yönlendirildi.

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          Sağlık ekipleri, yaralı meslektaşlarını ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

          Yaralı sağlık çalışanları daha sonrasında Gaziantep Şehir Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alınırken, genel durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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          Kaza ile ilgili konuşan görgü tanığı M.A.(32), "TIR bu yoldan seyrederken yolu tutturamadı diğer şeride geçti. Arkadan gelen ambulans arkadan vurdu. Bence TIR'ın bir suçu yok" dedi.

          Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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