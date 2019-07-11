Tedavisi mümkün olan ancak tedavisi yapılmadığında hayat boyu sürebilen bir rahatsızlık olan vajinismus nedeniyle ertelenmesi ve kaçınılması gereken bir problem haline dönüşen cinsellik, ilişkileri de derinden etkiliyor. Bu sebeple vajinismusun tedavisi geciktirilmemeli. Psikolog ve Cinsel Terapist Batuhan Toprak konu ile ilgili bilgiler verdi.