"Sanırım onu görmeden öleceğim"

Antalya'da korkunç bir cinayete kurban giden gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nın yıllar önce Twitter hesabından yayınladığı 'Selda Bağcan' mesajı sosyal medyada gündem oldu.
28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde emlak işiyle uğraşan inşaat mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) ile görüştüğünü tespit etti.
ÇAPRAZ SORGUDA İTİRAF ETTİ
Gözaltına alınan ve ilk ifadesinde "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik, ardından gitti." dediği öğrenilen şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir, polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde Mustafa Murat Ayhan'ın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorguda cinayeti itiraf eden zanlının "Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm." dediği öğrenildi.
"CANAVARCA HİSLE ADAM ÖLDÜRMEK SUÇUNDAN" TUTUKLANDI
Genç kızı öldürüp, parçalara ayırarak ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. "Canavarca hisle adam öldürmek suçundan" tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.
'SELDA BAĞCAN' PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI
Canice katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun, yıllar önce sosyal medya üzerinden usta sanatçı Selda Bağcan ile ilgili yaptığı bir paylaşım duygulandırdı. Haytaoğlu'nun, gönderisinde, "Sanırım Selda Bağcan'ı görmeden öleceğim." yazması, tüm Türkiye'yi bir kez daha üzdü. Genç kızın bir başka paylaşımında ise, "Tanrım, kalbim nasıl alıyor bazen adaletini sevesim geliyor dünya." ifadelerini kullandığı ortaya çıktı. Azra Gülendam Haytaoğlu'nun sosyal medyada gündem olan bu paylaşımlarına ise Selda Bağcan, kayıtsız kalmadı.
Bağcan, "Selda Bağcan artık senin için de söyleyecektir sevgili Azra, ışıklar için uyu kızım." yorumunu beğenerek, gönderiyi kendi sayfasında da yayınladı.
ABLA HAYTAOĞLU: KARDEŞİMLE KAVGA ETMEDİM
Öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun ablası Ezgi Tuğba Haytaoğlu da kız kardeşinin koronavirüse yakalandığı tarihin 28 Temmuz değil, 25 Temmuz olduğunu belirterek, "Antalya İl Sağlık Müdürlüğü´nden de bu durum teyit edilebilir. Ben kız kardeşimle evden çıkarken hiç kavga etmedim. Hatta poliste kardeşimle yazışmalarımız bulunmakta. Henüz otopsi yapılmadı, kardeşimin tecavüze uğradığına dair herhangi bir somut kanıt da bulunmamaktadır." dedi.
ARKADAŞLARI AZRA'YI ANLATTI
Azra ile 2 yıldır sınıf arkadaşı olan Bahadır Akyüz, "2 yıldır Azra ile sınıf arkadaşıyız. Çok kötü bir durum. Yaklaşık 3-4 gündür sosyal medya üzerinde olsun, fiilen olsun bakmadığımız taşın altı neredeyse kalmadı. Böyle bir sonuçla karşılaşmak hepimizi çok üzdü. Azra, tanıdığım en hayat dolu insandı. Suratında sürekli gülümsemesi olan bir insandı, kimseyi kırmazdı, melek gibiydi. Hayalleri vardı, gerçekten gazeteci olmak istiyordu. İnsanların maruz kaldığı, mağdur olduğu şeyleri göstermek için gazetecilik okuyordu. 2 senedir kendisini tanıyordum, bir sıkıntısı olduğunu duymamıştım. Bir sorunu olsaydı bize kesin anlatırdı." ifadelerini kullandı.
"BUGÜN AZRA, YARIN BİZ"
Azra'nın başına gelenlerin yarın herkesin başına gelebileceğini söyleyen okul arkadaşı Cansu Tetik, "Gerçekten çok iyi bir gazeteci olmak istiyordu. Kadın cinayetleri hareketlerinde çok fazla yerde gönüllü çalışmıştı. Çok üzülüyorum. Bugün Azra, yarın biz. Bana bahsettiği bir sorunu veya sıkıntısı yoktu" diye konuştu. Azra'yı özleyeceklerini belirten arkadaşı Serhat Yaldız ise, "3-5 kere oturup çay kahve içtik. Çok iyi bir insandı, sevgi doluydu. Azra’yı çok özleyeceğiz. Umarım adalet yerini bulur. Söyleyecek çok şeyim var ama dilim varmıyor." şeklinde konuştu.
AZRA'NIN BABASI DNA ÖRNEĞİ VERDİ
Antalya'da kayıp olarak aranırken öldürüldüğü anlaşılan üniversitesi öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun babasından DNA örneği alındı.
Muratpaşa ilçesinde ikamet eden Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu'nun babası Mustafa Haytaoğlu, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Cansız bedenin kime ait olduğunun tam tespiti için baba Haytaoğlu DNA örneği verdi.
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