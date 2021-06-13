Mesire alanında zehirli katliam!

İHA

Burdur'un Bucak ilçesinde 6 köpek ve 6 kedi ölü bulundu. Hayvanların zehirlendiği ortaya çıktı.

İHA'nın haberine göre, Bucak ilçesine bağlı Onaç Mahallesi İncirhan mevkiindeki mesire alanında vatandaşlar, ölü köpek ve kedilerle karşılaştı. Durum Bucak İl Emniyet Müdürlüğü ve Bucak Belediyesi ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri, ölen köpek ve kedileri Şirlek çöplük mevkiine götürdü.

ZEHİRLENDİKLERİ BELİRLENDİ

Ölen köpeklerden 2’sinin sahibi Mustafa Coşkuner ve hayvansever vatandaşlar ise çevrede yaptıkları araştırmada çöp tenekesinin içerisinde mavi renkte tavuk etleri buldu. Mustafa Coşkuner, köpeğinin tavuğu yedikten sonra 500 metre yakınında bulunan evine geldiğini ve ahırda ölü bulunduğunu söyledi. Coşkuner, ölen köpeklerinden birini otopsi yapılması için Bucak İlçe Tarım Müdürlüğü’ne götürdü. Köpeğin midesinden tavuk parçalarını çıkaran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İlçe Müdürlüğü ekipleri, hayvanların zehirli tavuk yemesi sonucu öldüğünü belirledi.

ÇÖPE ATILMALARINA TEPKİ

Mustafa Coşkuner, zehirlenerek öldürülen köpek ve kedilerin üstü kapatılmadan açık bir şekilde çöplüğe atılmasına sitem etti. Çöplüğe atılan köpek ve kedilerin bölgede yaşayan diğer hayvanlar için de tehdit oluşturduğunu ifade eden Coşkuner, köpekleri zehirleyenlerin biran önce bulunmasını istedi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.