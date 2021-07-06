İki cesedin başları bulunamadı! Göğüs silikonundan kimlik tespiti!

İHA

Dehşete düşüren olay, 1 Temmuz Perşembe günü Sapanca ilçesi Kırkpınar Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, arazide gezen köpeğinin kesik bir ayak bulduğunu fark eden uzman psikolog Zeynep Serbes durumu polis ekiplerine bildirdi.

ÇÖP POŞETİNDE BİR KADIN BİR ERKEK CESEDİ

İHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, toprağa gömülü şekilde çöp poşeti buldu. Çöp poşetinin içerisinden parçalanmış halde 1’i kadın, 1’i erkek iki kişinin cesedi çıktı.

SIR CİNAYETLE İLGİLİ YENİ DETAYLAR

Testere veya kesici bir aletle parçalara ayrıldığı düşünülen cesedin tırnağındaki oje detayı ise dikkatlerden kaçmadı. Olay yerindeki incelemelerin ardından ilk olarak Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine gönderilen ceset parçaları, daha sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Birçok parçaya ayrılan cesetlerin henüz baş kısımları bulunamazken, parçalanmış cesetler ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

GÖĞÜSÜNDEKİ SİLİKON KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKARACAK

Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemelerde parçalara ayrılmış kadının göğsünde silikon olduğu tespit edildi. Tespit üzerine ekipler, parçalara ayrılan kadının kimliğini tespit etmeye bir adım daha yaklaştı. Ekipler, silikonun seri numarasından önce silikonu firmaya ulaşmayı daha sonrasında ise ameliyatı gerçekleştiren doktoru bularak öldürülen kadının kimliğine ulaşmayı hedefliyor.

KAYIP İHBARLARI DA DEĞERLENDİRİLİYOR

Bir yandan, cesetlerin diğer parçalarından DNA tiplemesi yapılabilmesi amacı ile çalışmalar sürdürülürken diğer yandan ise kayıp ihbarları da değerlendiriliyor.