2 gün işkence yapmıştı! Cani koca dehşeti anlattı!

DHA

Kocaeli'nde, önceki gün gece saatlerinde Derince Fatih Sultan Mahallesi Şen Sokak'ta kelimenin tam anlamıyla dehşet yaşandı.

3 yıl önce evlenen ve 9 aylık bebekleri olan Mehmet ve Hatice Senem çifti tartışmaya başladı.

BAŞINA SERT BİR CİSİMLE VURDU

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Mehmet Senem, eşinin başına evde bulunan sert bir cisimle vurdu. Evden gelen sesler üzerine komşular ihbarda bulundu. Olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi.

BAŞINDA DARP İZLERİ SAPTANDI

Sağlık ekibi, Hatice Senem'in öldüğünü belirledi. Mehmet Senem ise gözaltına alındı. Hatice Senem´in cenazesi morga kaldırılırken, yapılan ön otopside vücudunda ve başında darp izleri olduğu anlaşıldı.

ÖLÜM NEDENİ: BEYİN TRAVMASI

Senem'in beyin travması sonucu öldüğü belirtildi. Dün emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Senem, tutuklandı.

"KAÇ KEZ VURDUĞUMU HATIRLAMIYORUM"

Mehmet Senem, emniyetteki ifadesinde eşiyle geçinemediklerini, sürekli tartıştıklarını, son tartışmalarında eline aldığı sert bir cisim ile başına vurduğunu ancak kaç kez vurduğunu hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Öte yandan Hatice Senem'in cenazesi toprağa verilmek üzere İstanbul Küçükçekmece'ye götürüldü.