Vahşet perdesi aralandı! İşte otopsi raporu!

Mardin Dargeçit'te, 16 Eylül´de Emin Öner (34), 9 yıldır evli olduğu Pakistan Öner (32) ve 2 çocuğunu alarak, kardeşinin kullandığı sepetli motosikletle kırsal Karabayır Mahallesi´ne götürmek üzere yola çıktı.
YOLDA BIÇAKLAYIP BOĞAZINI KESTİ
DHA'da yer alan habere göre Emin Öner, yolda bilinmeyen nedenle eşi Pakistan'ı defalarca bıçaklayıp, boğazını kesti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekibi, Pakistan Öner´in yaşamını yitirdiğini belirledi. Gözaltına alınan Emin Öner, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
5 KEZ UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI
Pakistan Öner´in şikayeti üzerine çeşitli tarihlerde Emin Öner için 5 kez 'eşine yaklaşmama ve evden uzaklaştırma' kararı verildiği; Öner´in, eşinden şiddet görmeye devam edince 2 kez kadın sığınma evine yerleştiği ardından da annesinin evine geçtiği belirtildi. Pakistan Öner´in, en son yine aile büyüklerinin araya girmesiyle eşi ile barıştığı öğrenildi.
KADINLAR ONUN İÇİN YÜRÜDÜ
Pakistan Öner için Dargeçit ilçesinde taziye evi kuruldu. Taziye evi önünde bir araya gelen kadınlar, yürüyüş yaparak cinayeti protesto etti. Pakistan Öner´in toprağa verildiği Seyit Hasan Mezarlığı´na gelen kadınlar, ellerinde fotoğrafını taşıyarak 'Kadın, yaşam, özgürlük', 'Kadına vurulan eller kırılsın', 'Kadına kalkan eller kırılsın' ve 'Katile idam' sloganları atıp, kabri başında ağıtlar yaktı.
OTOPSİ RAPORU KORKUNÇ
Boğazı kesilerek ve defalarca bıçaklanıp, öldürülen Pakistan Öner´in otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda Pakistan Öner´in ölümünün; çoklu kesici alet yaralanmasına bağlı kaburga, omur, pelvis kemik kırıkları ve tiroid kartilaj (boyun) kırığı ile birlikte iç organ ve büyük damar yaralanmasından gelişen iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği belirtildi.
49 BIÇAK DARBESİNDEN 14´Ü ÖLDÜRÜCÜ
Raporda, Öner´in vücudunda 49 kesici alet yarası tespit edildiği ve bu yaralardan 14´ünün tek başına bile öldürücü nitelikte olduğu kaydedildi.
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