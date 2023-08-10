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Adıyaman’ın Besni ilçesi Geçitli köyünde kan donduran bir olay meydana geldi. 27 Temmuz tarihinde 65 yaşındaki Şıho O., 61 yaşındaki eşi Ayla O. ile tartıştı.

BALTA İLE EŞİNİN KAFASINA VURDU

İHA'da yer alan habere göre tartışma sonrasında Şıho O., evde bulunan balta ile eşinin kafasına vurarak yaraladı.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

Olayın ardından sağlık ekipleri yaralı kadına yaptıkları ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

12 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Hastanede 12 gün süren yaşam mücadelesinin ardından kadın hayatını kaybetti. Katil zanlısı olay sonrası kaçtı.

KATİL KOCA ORMANLIK ALANDA YAKALANDI

Jandarma ekipleri tarafından yapılan takip ve araştırma sonrasında zanlı, Hacıhalil köyü ormanlık alan içerisinde bulunan kayalık bölgede saklandığı esnada yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şıho O., çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklanarak cezaevine sevk edildi.