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Sevgilisini ve kocasını öldürmüştü! İşte cani kadının cezası!

Aydın’ın Efeler ilçesinde 5 yıl önce sevgilisini, 6 ay önce de tartıştığı kocası Doğukan Bağ’ı aynı yöntemle kalbinden bıçaklayarak öldüren Emel Bağ, mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cani kadın mahkemede “Çok pişmanım, böyle olsun istemezdim” dedi. Duruşma sonrası açıklama yapan Doğukan Bağ’ın yakınları 5 yıl önce sevgilisini 6 ay önce de oğullarını öldüren gelinleri Emel Bağ’a verilen cezayı az bularak isyan ettiler

Giriş: 13.12.2022 - 15:31 | Güncelleme: ABONE OL
VAHŞET | Aydın'da sevgilisini ve kocasını öldürmüştü! İşte Emel Bağ'ın cezası!
DHA

Aydın'ın Efeler ilçesinde eşi Doğukan Bağ'ı (28) bıçakla öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Emel Bağ (26), önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı, ardından ceza olayda ilk hamleyi kimin yaptığının tespit edilememesi nedeniyle 24 yıl hapse çevrildi.

Emel Bağ tarafından 5 yıl &ouml;nce &ouml;ld&uuml;r&uuml;len Tolga Arslan.
Emel Bağ tarafından 5 yıl önce öldürülen Tolga Arslan.

DHA'nın haberine göre olay, 7 Mayıs'ta saat 23.00 sıralarında Orta Mahalle 209 Sokak'taki binanın 2'nci katında meydana geldi. Emel Bağ ile 2 yıllık eşi Doğukan Bağ arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Emel Bağ, bıçakla eşi Doğukan Bağ'ı kalbinden 4 bıçak darbesiyle yaraladı.

İhbarla gelen sağlık ekiplerince Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Doğukan Bağ, hayatını kaybetti. Emel Bağ ise bıçakla birlikte yakalanıp, tutuklandı.

Emel Bağ tarafından &ouml;ld&uuml;r&uuml;len kocası Doğukan Bağ.
Emel Bağ tarafından öldürülen kocası Doğukan Bağ.

DAHA ÖNCE DE SEVGİLİSİNİ ÖLDÜRMÜŞ

Emel Bağ'ın 16 Nisan 2017'de de çalıştığı barın işletmecisi olan sevgilisi Tolga Arslan'ı (27) bıçaklayarak öldürdüğü, 15 yıl hapis cezası aldığı, 3 yıl cezaevinde kaldıktan sonra pandemi şartları nedeniyle tahliye edildiği ardından da Doğukan Bağ ile evlendiği öğrenildi. Emel Bağ 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile Aydın 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 3'üncü duruşmaya, tutuklu sanık Emel Bağ ile taraf avukatları katıldı. Son sözü sorulan Emel Bağ, "Olaydan sonra ayakkabımı elime alıp, aşağıya inerken bıçak elimdeydi. Doğukan'ı o şekilde görünce, insanlar elimde bıçağı görüp telaşlanmasın diyerek bıçağı delikten aşağı attım. O sırada Doğukan yaşıyordu. Yardım istediğimde de yaşıyordu. Pişmanım" dedi.

Tanık olarak dinlenen komşulardan N.G. ise Emel - Doğukan Bağ çiftinin neredeyse hafta bir gün kavga ettiklerini belirtti. Tarafların dinlenmesinin ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Emel Bağ'a önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra heyet, bu cezayı olayda ilk hamleyi kimin yaptığının tespit edilememesi nedeniyle, itiraz yolu açık olmak üzere 24 yıl hapis cezasına çevirdi.

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