2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri play-off turu 5 maçla tamamlandı.

İlk maçta Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile 1-1 berabere kalan Fas, ikinci maçta rakibi 4-1 mağlup ederek Senegal, Gana, Kamerun ve Tunus ile 2022 Dünya Kupası katılma hakkı kazandı.

Fas'ın bu başarısıyla birlikte teknik direktör Vahid Halilhodzic bir ilki başardı. 69 yaşındaki çalıştırıcı, Fildişi Sahili(2010), Cezayir(2014) ve Japonya'nın(2018) ardından Fas'ı da Dünya Kupası'na taşıyarak toplamda 4 farklı takımı Dünya Kupası'na taşıyan ilk teknik direktör oldu.

Daha önce Bora Milutinovic ve Carlos Alberto Parreira beş turnuvada beş farklı ülke takımını yönetti ancak elemeleri geçemediler.

Nantes sonrası Fas'ın başına geçen Bosna-Hersekli Halilhodzic, 2005 ve 2014'te Trabzonspor'u çalıştırmıştı.