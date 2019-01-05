Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüşecek.

Görüşmenin günün erken saatlerinde gerçekleşmesi bekleniyor.

İki liderin görüşmesinde ana gündem maddesinin geçtiğimiz ay Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim olması bekleniyor.

Geçtiğimiz ay Rusya, Kerç Boğazı'nda Ukrayna'ya ait iki gemiye silah kullanarak el koymuştu. Gemideki 24 Ukraynalı denizci önce gözaltına alınmış daha sonra da tutuklanmıştı.

Yaşanan gerilimin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Rusya Devlet Başkanı Putin ile hem de Ukrayna lideri Poroşenko ile görüşerek itidal çağrısında bulunmuştu.