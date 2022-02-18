Vahap Avşar'ın eski ve yeni işlerinden oluşan 'Müdahaleler' sergisi 19 Şubat-26 Mart 2022 tarihleri arasında Yapı Kredi bomontiada sanatseverlerle buluşacak.
Yapı Kredi bomontiada, 19 Şubat -26 Mart 2022 tarihleri arasında Vahap Avşar’ın “Müdahaleler” sergisini ağırlıyor. Küratörlüğünü Ahmet Ergenç’in BüroSarıgedik işbirliği ile üstlendiği sergi, 80’lerin ortalarından bu yana eleştirel ve ironik bir bakışla siyasi ve kültürel gündeme “müdahaleler”de bulunan Vahap Avşar’ın, otuz yılı geçen üretim sürecinden geniş bir seçkiyi ve mekâna özgü yaptığı yerleştirmeleri bir araya getiriyor.
Galeri ve 4.Kat’a yayılan iki ana kısımdan oluşan “Müdahaleler” sergisi, mekâna özgü bir yerleştirme ile bugün ve yakın geçmişte yaşananlara ve genel aciliyet hissine göndermeyle Galeri’yi bir “acil-durum” mekânına dönüştürüyor. 4.Kat’ta sergilenen işler ise Avşar’ın 1985’ten bu yana siyasi imgeleri, popüler ve tarihsel anlatıları ve gündelik hayat fragmanlarını eleştirel bir bakışla tarayarak ürettiği işleri bir araya getiriyor.
Avşar müfredat, militarizm, popüler kültür, devlet aygıtları, bürokrasi imgeleri ve milli hassasiyetlere estetik-politik hamlelerle müdahale ederek, kültürel ve siyasi mitlerin şiddetini ve ideolojik yönlerini açığa çıkartıyor. Avşar’ın müdahaleleri aynı zamanda, metinler (ya da sanatçılar) arası bazı göndermeleri ve sanatın ontolojisine dair bazı sorgulamaları da içeriyor. Çağdaş sanatın sadece olana tanık olmak değil, estetik-politik stratejilerle müdahale etmek gibi bir işlevi olduğunu da gösteren “Müdahaleler”, hem yakın tarihe, hem de şimdiye bir karşı-bakış oluşturuyor.
Vahap Avşar’ın “Müdahaleler” sergisi, Yapı Kredi bomontiada Galeri ve 4.Kat’ta Pazartesi hariç her gün 11.00 ile 19.00 saatleri arasında ücretsiz gezilebilir
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