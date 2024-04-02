Elazığ'da vagonda 9 kilogram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Siirt-Ankara seferini yapan trendeki yolcular arasında bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, Siirt-Ankara seferini yapan trendeki yolculardan F.T. ve S.Ş.E'nin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.
Tren, Sivrice Sürek istasyonunda ekiplerce durduruldu. AA'nın haberine göre; şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.