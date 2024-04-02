Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Güvenlik Elazığ'da vagonda 9 kilogram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

        Elazığ'da vagonda 9 kilogram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda Siirt-Ankara seferini yapan trendeki yolcular arasında bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.04.2024 - 00:23 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vagonda 9 kilogram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Elazığ'da düzenlenen operasyonda 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucu imalatı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, Siirt-Ankara seferini yapan trendeki yolculardan F.T. ve S.Ş.E'nin Diyarbakır'dan Sivrice'ye uyuşturucu madde getireceği bilgisine ulaştı.

        Tren, Sivrice Sürek istasyonunda ekiplerce durduruldu. AA'nın haberine göre; şüphelilerin bulunduğu vagonda yapılan aramada 9 kilo 300 gram kubar esrar ele geçirildi. Jandarma ekipleri 2 zanlıyı gözaltına aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Elazığ
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Alman istihbaratçısı: Demokrasi tehlikede
        Manisa'da feci kaza
        Manisa'da feci kaza
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        Ardahan Çıldır'da oylar eşit çıktı! Yeniden sayılacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        İran: İsrail sonuçlarına katlanacak
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        Google'a gizli bilgileri kullandığı için ceza!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        MHP lideri Bahçeli'den seçim değerlendirmesi!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Galatasaray'dan sert açıklama!
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Akşener açıkladı! Olağanüstü seçimli kongreye gidiliyor
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Süper Lig devlerinden Cuadrado yarışı!
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Ankara ve İstanbul'un 66 yıllık ortak tercihi
        Yerel seçimler dünya basınında
        Yerel seçimler dünya basınında
        Onlar atık belediye başkanı
        Onlar atık belediye başkanı
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        İlklerin seçimi! 2024 Yerel seçimi sürprizleri
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        YRP sürprizi: 1 büyükşehir, 1 il ve 38 ilçeyi aldı
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Hangi ilde hangi aday kazandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        Seçim sonuçları nasıl yorumlandı?
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Kadın adaylar nerelerde kazandı?
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Açılan sandık: % 99.8... 81 kentte son durum!
        Habertürk Anasayfa