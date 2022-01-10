Vagon üzerinde akıma kapılan çocuktan acı haber!

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesindeki Tren Garı'nda 25 Aralık 2021 Cumartesi akşamı saat 22.50 sıralarında yaşanan olayda, vagonun üzerine çıkarak sağ kolunu kaldırıp yüksek gerilim hattına dokunan Kartal Kaan Akın (16) akıma kapıldı.

Ağır yaralanan çocuk, itfaiyenin yardımıyla vagonun üzerinden indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansla kaldırıldığı Tekirdağ Şehir Hastanesi'nde kolundan ameliyat olan 16 yaşındaki çocuk, daha sonra ambulans uçakla Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi.

Derince'deki hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Kartal Kaan Akın, 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

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