AA

Bingöl'ün merkeze bağlı Yukarı Yenibaşlar köyünde yer alan ve yörede Göl Şelalesi olarak adlandırılan şelale, vadilerin arasında bulunuyor.

AA'nın haberine göre Göl Şelalesi'ni ilk kez ziyaret etmek isteyen bir grup genç, yörede yaşayan bir arkadaşlarının yardımıyla yola çıktı.

Dağlardan süzülen suları, dik tepeleri aşarak, ağaçların, ısırgan otlarının arasından yaklaşık 2,5 saate 7 kilometre yürüdükten sonra Göl Şelalesi'ne ulaşan doğa tutkunları, gördükleri manzarayla yorgunlarını unuttu.

Vadilerin arasında bulunan şelale, yaklaşık 35 metre yükseklikten kayalara çarparak akıyor. Kar sularıyla oluştuğu için suyu çok soğuk olan şelalenin önünde de küçük bir göl bulunuyor.

Şelalenin ağaç ve yeşilliklerle de bütünleşen görüntüsü dikkati çekiyor.

"ÇEKTİĞİMİZ ZORLUĞA DEĞDİ"

Doğa tutkunu Mücahit Kişi, şelaleyi gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.

Çok güzel bir gün geçirdiklerini anlatan Kişi, şöyle konuştu:

"Şelaleyi daha önce bazı arkadaşlarımızın sosyal medya hesabından gördük. Doğaseverlerin, fotoğrafçıların mutlaka burayı görmesini tavsiye ederim. Zorlu bir yol süreci var. Çoğumuz yolda 'Acaba geri dönelim mi?' diye düşündük ama vardığımızda şelalenin çok güzel olduğunu gördük. Çektiğimiz zorluğa değdi. Hepimiz çalışıyoruz ve gelen arkadaşlarımız yoğun bir iş döneminden geçiyor. Burası bizim çok güzel bir gün geçirmemize vesile oldu."

"İNSANLARIN BURAYI KEŞFETMESİNİ İSTERİM"

Atıyla Göl Şelalesi'ne gelen Abdülnasır Erdem de şelalenin zorlu yolculuğa rağmen görülmeye değer bir yer olduğunu dile getirdi.

Erdem, şelalenin olduğu bölgenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Şelale karların erimesiyle oluşuyor. Manzara ve doğayı seven insanların burayı keşfetmesini kesinlikle isterim" dedi.