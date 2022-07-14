Bingöl'ün merkeze bağlı Yukarı Yenibaşlar köyünde yer alan ve yörede Göl Şelalesi olarak adlandırılan şelale, vadilerin arasında bulunuyor.
AA'nın haberine göre Göl Şelalesi'ni ilk kez ziyaret etmek isteyen bir grup genç, yörede yaşayan bir arkadaşlarının yardımıyla yola çıktı.
Dağlardan süzülen suları, dik tepeleri aşarak, ağaçların, ısırgan otlarının arasından yaklaşık 2,5 saate 7 kilometre yürüdükten sonra Göl Şelalesi'ne ulaşan doğa tutkunları, gördükleri manzarayla yorgunlarını unuttu.
Vadilerin arasında bulunan şelale, yaklaşık 35 metre yükseklikten kayalara çarparak akıyor. Kar sularıyla oluştuğu için suyu çok soğuk olan şelalenin önünde de küçük bir göl bulunuyor.
Şelalenin ağaç ve yeşilliklerle de bütünleşen görüntüsü dikkati çekiyor.
"ÇEKTİĞİMİZ ZORLUĞA DEĞDİ"
Doğa tutkunu Mücahit Kişi, şelaleyi gördüklerinde çok şaşırdıklarını söyledi.
Çok güzel bir gün geçirdiklerini anlatan Kişi, şöyle konuştu:
"Şelaleyi daha önce bazı arkadaşlarımızın sosyal medya hesabından gördük. Doğaseverlerin, fotoğrafçıların mutlaka burayı görmesini tavsiye ederim. Zorlu bir yol süreci var. Çoğumuz yolda 'Acaba geri dönelim mi?' diye düşündük ama vardığımızda şelalenin çok güzel olduğunu gördük. Çektiğimiz zorluğa değdi. Hepimiz çalışıyoruz ve gelen arkadaşlarımız yoğun bir iş döneminden geçiyor. Burası bizim çok güzel bir gün geçirmemize vesile oldu."
"İNSANLARIN BURAYI KEŞFETMESİNİ İSTERİM"
Atıyla Göl Şelalesi'ne gelen Abdülnasır Erdem de şelalenin zorlu yolculuğa rağmen görülmeye değer bir yer olduğunu dile getirdi.
Erdem, şelalenin olduğu bölgenin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, "Şelale karların erimesiyle oluşuyor. Manzara ve doğayı seven insanların burayı keşfetmesini kesinlikle isterim" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!