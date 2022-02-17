Vadide bulunan cansız beden kayıp kadının çıktı

Kayseri'de bir hafta önce hakkında kayıp ilanı verilen kadının vadi yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Talas ilçesindeki Derevenk Vadisi'nde bir kadının hareketsiz yattığını gören hurdacılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine bildirilmesi üzerine polis, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Ekipler kepçe yardımıyla vadiden çıkardıkları ölen kişinin bir hafta önce ailesince hakkında kayıp ilanı verilen Rabia M. (37) olduğunu belirledi.

Kadının cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.