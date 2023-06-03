Tam ismi Pablo Acuña olan adam, uzuvları eksik şekilde doğdu. Babası olmayan Pablo, sadece annesine sahipti; annesi onu sevgiyle büyüttü.

Pablo, durumuna rağmen normal bir yaşam sürmeye çabaladı. Yüzleşmek zorunda kaldığı zorluklara rağmen ilerlemek için sahip olduğu iki kızı onun motivasyon kaynağı oldu.

Kızların annesi, çocukları Pablo'ya bırakarak taşınmaya karar verdi. Şimdi 26 ve 29 yaşında olan kızlar babaları ve büyükanneleri tarafından büyütülü.

Pablo, hayatı boyunca ulaşım aracı olarak el arabasını kullandı. Kızı onun içinde uyuduğunu bile söylüyor, "Pratik olarak bacaklarına benzeyen el arabasında yaşıyor" diyor.