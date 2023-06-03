Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Uzuvları olmadan doğan adamın hikayesi herkese ilham veriyor

Uzuvları olmadan doğan adamın hikâyesi herkese ilham veriyor

Şanssız bir şekilde dünyaya gelen Pablo'yu hiçbir zorluk yıldırmadı. Hikâyesi bu zamana kadar birçok kanalda yayınlandı çünkü azmi ve olumlu bakış açısıyla Pablo, hem kızlarına hem de dünyaya ilham oldu.

Giriş: 03.06.2023 - 11:11 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Uzuvları olmadan doğan Paraguaylı bu adam, insan inancının mükemmel bir örneği haline geldi. Hikâyesi, azim ve iradenin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını gösteriyor.

  • Tam ismi Pablo Acuña olan adam, uzuvları eksik şekilde doğdu. Babası olmayan Pablo, sadece annesine sahipti; annesi onu sevgiyle büyüttü.

    Pablo, durumuna rağmen normal bir yaşam sürmeye çabaladı. Yüzleşmek zorunda kaldığı zorluklara rağmen ilerlemek için sahip olduğu iki kızı onun motivasyon kaynağı oldu.

    Kızların annesi, çocukları Pablo'ya bırakarak taşınmaya karar verdi. Şimdi 26 ve 29 yaşında olan kızlar babaları ve büyükanneleri tarafından büyütülü.

    Pablo, hayatı boyunca ulaşım aracı olarak el arabasını kullandı. Kızı onun içinde uyuduğunu bile söylüyor, "Pratik olarak bacaklarına benzeyen el arabasında yaşıyor" diyor.

  • Bu ailenin kendine özgü durumu, babalarının şefkat ve özveri eksikliği için asla bir mazeret olmadı. Aksine, Pablo Acuña, kızları tarafından  olayların olumlu yanlarını arayan örnek bir bekar baba olarak tanımlanıyor.

    Élida., babası hakkında şunları söylüyor: Babamı hiç üzgün görmedim. Her zaman neşeli ve hiç okula gitmemiş olmasına rağmen bana çok akıllıca tavsiyeler veriyor. O çok zeki bir insan, ona hayranım. 

    Olayın detayları BrightSide'dan, fotoğraflar Twitter'dan alınmıştır.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.