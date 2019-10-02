02 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
40 yıl önce bir mısır tarlasını andıran, bugün ise dünyaca bir ünlü turizm merkezi haline gelen Uzungöl için sezonun sona ermesi ile birlikte harekete geçildi. Bölgedeki imar barışına uygun olmayan kaçak ve çarpık yapıların yıkımı ile ilgili Trabzon Valiliği’nden Çaykara Belediyesi’ne bir yazı gönderilerek yıkım yapılacak yerlerin boşaltılması ve yıkıma uygun hale getirilmesi istendi.
Yazıda “İlimiz Çaykara ilçesi Uzungöl mahallesi ve çevresinde Doğal SİT Alanı ve Özel Çevre Koruma Bölgesi içinde bulunan ve belediye başkanlığınızca yıkım kararı alınan bu yapılan maliklerine 5 Ekim 2019 tarihine kadar yapılarını boşaltmaları yönünde gerekli tebligatların yapılarak binaların boşaltılmasının sağlanması, gerektiğinde boşaltılmaları ve boşaltıldığına dair tutanakların Valiliğimize (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne) gönderilmesi” ifadeleri yer aldı.
Bu yazının ardından harekete geçen Çaykara Belediyesi Uzungöl’deki yapı sahiplerine tebligatları göndermeye başlarken, 5 Ekim 2019 tarihine kadar yapılan boşaltılması istendi.
Yaklaşık bin 650 hektar alan üzerine kurulu, 1983 yılında milli park ilan edilen ve 2003 yılında da yaklaşık 30 bin hektara varan özel çevre koruma bölgesi ilan edilen Uzungöl, son yıllarda çarpık yapılaşmasıyla ön plana çıkıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uzungöl'ü tıpkı Rize'nin Ayder Yaylası gibi çirkin yapılaşmanın kötü bir örneği olarak göstermiş, gereken tedbirlerin alınmasını istemişti. Bunun üzerine harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası gibi Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de de gerekli incelemelerini tamamladı.
Geçtiğimiz Temmuz ayında Uzungöl’ü ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar barışına uygun olmayan yaklaşık 118 yapının yıkımını gerçekleştireceklerini açıkladı. Uzungöl’ü uluslararası anlamda doğal güzellikleri ön plana çıkaracak bir çalışmayı başlatacaklarını belirten Bakan Kurum, “Sezon bitimine müteakip burada uygulamaya geçmek istiyoruz. Öncelikle olarak kaçak yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. İmar barışına dahil olmayan yapıların yıkımını gerçekleştireceğiz. Akabinde Uzungöl’ün içinde ciddi anlamda bir trafik problemi var. Bu trafik sorununu halledecek bir otoparkı veya birden fazla otoparkı da bölgeye kazandıracağız. Hem girişinde hem de çıkışında olmak üzere 2 otopark öngörüyoruz. Burası bizim en önemli millet bahçelerimizden parklarımızdan biri olacak ve bu çerçevede etrafındaki yürüme yollarını yenileyeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.
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