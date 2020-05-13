Uzun zaman sonra sokağa çıkan çocukların mutluluğu yüzlerine yansıdı - GAZİANTEP/HAKKARİ

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Maske taktıkları gözlenen çocuklar aileleriyle kent merkezinde dolaştı, yeşil alanları doldurdu.Uzun bir aradan sonra ilk defa dışarı çıkan çocuklar, 4 saatlik izin süresi dolunca evlerine dönecek.- HakkariHakkari'de evlerinin yakınındaki parklara giden bazı çocuklar gönüllerince eğlenirken, bazılarının da aileleriyle çarşıda gezerek alış veriş yaptığı gözlendi.Yürümeye yeni başlayanlar çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.Hira Eraslan, dışarıya çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, ailesiyle parka gittiğini ve oynayarak keyifli zaman geçirdiğini anlattı.