'Uzun yatma' yarışması 46 gündür devam ediyor

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Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada bugüne kadar yatmayı başaran 3 kişi, 1000 avro ödül ve 'en tembel vatandaş' unvanı almak için mücadele ediyor.

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada, 46'ncı güne giren yarışmacılar, 1080 saati geride bıraktı.

Yarışma kurallarına göre, yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Yarışmacılar, 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.