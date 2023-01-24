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Uzun süredir merakla beklenen 'Aile' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı!

Çok yakında Show TV ekranlarında seyirci ile buluşacak Ay Yapım’ın yeni özgün dizisi ‘Aile’nin merakla beklenen ilk tanıtımı yayınlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’yı başrollerinde buluşturan dizi, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Giriş: 24.01.2023 - 20:57 | Güncelleme: ABONE OL
Uzun süredir merakla beklenen 'Aile' dizisinden ilk tanıtım yayınlandı!
HABERTURK.COM

Hakan Bonomo’nun özgün senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinden ilk tanıtım seyirci ile buluştu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı, aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak dizide Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

Hem oyuncu kadrosu hem de hikayesiyle uzun süredir merakla beklenen dizinin yayınlanan ilk tanıtımı, Kıvanç Tatlıtuğ’un canlandırdığı ‘Aslan’ ile Serenay Sarıkaya’nın hayat verdiği ‘Devin’ karakterinin tanışmasına sahne oluyor. Bir tarafta tutkulu bir aşk hikayesinin diğer tarafta ise aile kavramının birçok yönüyle sorgulanacağının sinyallerini veren tanıtım diziye dair heyecanı daha da yükseltiyor.

İşte Aile’nin İlk Tanıtımı;İşte Aile’nin İlk Tanıtımı;

Çok yakında Show TV’de ekranlara gelecek ‘Aile’, varlıklı bir aile olan Soykanlar’ın başına geçen Aslan’ın, kendisiyle aynı yerden yaralı psikolog Devin’le tanışmasıyla aile içinde değişen dengeleri, gelişen olayları ve ‘aile’ kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak.

Aile çok yakında Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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