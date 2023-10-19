Uzun süre tok tutarak yağ yakımını hızlandıran 7 muhteşem besin

ORMAN MEYVELERİ

Orman meyvelerinin içerisinde bol miktarda antioksidan bulunur. Yoğurt, yulaf ve salata gibi birçok yiyecekle beraber tüketilebilir. Özellikle çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler yağ yakımına oldukça yardımcı olur.