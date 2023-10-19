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        Haberler Sağlık Uzun süre tok tutarak yağ yakımını hızlandıran 7 muhteşem besin

        Uzun süre tok tutarak yağ yakımını hızlandıran 7 muhteşem besin

        Sağlıklı kilo vermenin en önemli faktörlerinden birisi uzun süre tokluğu sağlamak ve yağ yakımını hızlandırmaktır. Bu iki önemli faktörü bir arada sağlayan kişiler kilo verme sürecini hızlandırabilir. İşte yağ yakımını hızlandıran 7 önemli besin

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.10.2023 - 10:53 Güncelleme: 19.10.2023 - 10:53
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        • 1

          YULAF

          Yulaf, karbonhidrat, lif ve protein sağladığı için kilo vermenize yardımcı olan önemli bir besindir. Kahvaltı öğünlerinizde tercih edebileceğiniz yulaflar aynı zamanda uzun süre tok tutma özelliğine de sahiplerdir.

          Yulaf kademeli olarak enerjiyi serbest bırakır, enerji seviyenizi uzun süre koruyabilirsiniz.

        • 2

          ORMAN MEYVELERİ

          Orman meyvelerinin içerisinde bol miktarda antioksidan bulunur. Yoğurt, yulaf ve salata gibi birçok yiyecekle beraber tüketilebilir. Özellikle çilek, yaban mersini ve böğürtlen gibi meyveler yağ yakımına oldukça yardımcı olur.

        • 3

          YUMURTA

          Süper gıdalardan birisi olan yumurta uzun süre tokluk sağlar ve önemli bir protein kaynağıdır. Araştırmalar kahvaltıda yumurta yiyen kişilerin daha az acıktığını tespit etmiştir.

        • 4

          TARÇIN

          Yoğurt, su veya yulaf ezmesi gibi ürünlerin içerisine serpebileceğiniz tarçın özellikle kan şekerini dengeleyici özelliği ile tatlı ihtiyacının önüne geçer. Yağ kaybı hedeflerine yardımcı olur. İştahı keser ve insülin direncini kırar.

        • 5

          PUL BİBERİ

          Pul biberinin içerisinde bulunan kapsaisin kilo vermeye yardımcı olan bir maddedir. Vücutta ısıyı artırarak metabolizmayı hızlandırır.

        • 6

          SOMON

          Somon protein ve sağlıklı yağlar içerdiği için kilo vermeye yardımcı olurken aynı zamanda uzun süre toklukta sağlar.

        • 7

          KURUYEMİŞ

          Atıştırmalık olarak tüketebileceğiniz kuruyemişler sağlıklı yağlar içerir ayrıca uzun süre tokluk sağlar.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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