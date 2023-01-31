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Uzun süre gömülmeyen kişiler günler geçmesine rağmen nasıl çürümüyor ve kokmuyor?

Herkesin bildiği üzere her canlı hayatını kaybettikten sonra bedeni gömülmediği sürece yavaş yavaş kokmaya ve çürümeye başlar. Peki, dizilerde ve filmlerde gördüğümüz cenaze törenlerindeki ölü kişiler nasıl oluyor da çürümüyor ve kokmuyor? İşte cevabı...

Giriş: 31.01.2023 - 15:28 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiliz biyokimya uzmanlarının yaptığı araştırmayla, insan cesedinin neden çürümüş et gibi koktuğu tespit edildi. Nature Dergisi’nde yayımlanan araştırmaya göre, insan vücudunda 400 ayrı bileşim bu kokuyu oluşturuyor. “Ölü eti yiyen” böceklerin ve bu sırada meydana gelen bakteri oluşumlarının bu kokuya etken oldukları belirtiliyor. 400 ayrı bileşim ise bakterilerin hareketleri sonucu oluşuyor. Bakteriler ise ölü dokuları gaz ve tuza dönüştürüyor. Peki, nasıl oluyor da filmlerde ya da dizilerde gördüğümüz cenazelerin görüntüsü ve kokusu anormal olmuyor? İşte detaylar...

  • MORG SANATÇILARI

    Müslümanlık dışındaki bazı inançlarda cenaze törenlerinde ölü kişilerin içerisinde bulunduğu tabutlar açık bir şekilde sergileniyor. Bu sebeple o inanç tipini benimseyen ülkelerde "morg makyaj sanatçısı" olarak bilinen kişiler bulunuyor. Bu kişiler ölüleri cenazeye hazırlayan makyajları yapıyorlar. 

  • PEKİ NASIL ÇÜRÜMÜYOR VE KOKMUYORLAR?

    Vücut, ölüm gerçekleştikten sonra içeride kalan gazları ve sıvıları dışarı atmaya başlar. Eğer ölen kişinin cenazesi açık tabut konseptiyle yapılacaksa, çözülmesi gereken ilk konu koku ve çürüme durumudur. Tüm bunların yok edilmesi için ölen kişinin delik olan (ağız, burun, anüs, vajina) gibi bölgeleri kapatılır ve mumyalama işlemi gerçekleştirilir. Mumyalama işleminde ölen kişinin vücudunda kalan tüm kan çekilir ve bunun yerine kimyasal bir sıvı enjekte edilir. Embalming ya da tahnit sıvısı olarak bilinen bu karışım, cildi daha pürüzsüz gösterir. Karışımın içerisinde bulunan en belirgin sıvı formaldehittir. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için sertifikaya ihtiyaç duyulmaktadır.

  • CENAZE MAKYAJI

    Ölü makyajı yapan sanatçılar, beden üzerinde bulunan yaraları, yanıkları, küçük sıyrıkları kapatmakla işlerine başlar. Kullandıkları malzemelerin başında protez diş yapıştırıcılarının ve tuvalet kağıdının olduğu biliniyor. Makyajla kapatılması zor olan yerler ise çeşitli kimyasal sıvıların vücuda enjekte edilmesiyle çözüme kavuşturulur. Ölülere yapılan makyajlar genellikle püskürtme fırçasıyla cilde uygulanır. Dudaklarda ise balmumu malzemelerden yararlanılır.

  • MANİKÜR PEDİKÜR UYGULAMASI DAHİ YAPILIYOR

    Bilinene göre çoğu cenaze töreninde ölünün eline çiçek ya da benzeri objeler veriliyor. Bu sebeple makyaj sanatçıları, cilde yapılan değişimin yanında ellere ve ayaklara da önem vererek manikür, pedikür uygulamasını da gerçekleştiriyor. Eğer ölen kişiye otopsi uygulandıysa, peruktan da yararlanabiliyorlar.

  • AÇIK TABUT TÖRENLERİ HANGİ DİNLERDE YAPILIR?

    Cenazeyi açık tabutla yapmak inancı genelde Hristiyanlık inancında görülüyor. ABD ve Kanada'nın yanında Japonya'da da bu törenler gerçekleştiriliyor. Şunu söylemeden geçmeyelim; açık tabutlu törenler zorunlu değil tamamen ölen kişinin yakınlarının ya da ölen kişinin isteği doğrultusunda yapılan törenlerdir. 

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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