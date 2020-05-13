Uzun bir aradan sonra 14 yaş ve altı çocuklar sokağa çıktı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 4 Nisan'dan itibaren sokağa çıkmaları kısıtlanan 20 yaş ve altındaki gençler ve çocuklardan 0-14 yaş grubunda olanlar bugün 11.00-15.00 saatlerinde yürüme mesafesiyle sınırlı olarak dışarı çıkabildi.
Van ve ilçelerinde sokağa çıkan çocuklar, evlerinin yakınlarındaki parklarda gönüllerince zaman geçirdi.
- Çocuklara oyuncak ve kitap hediye edildi
Erciş AK Parti İlçe Başkanı Nedim Sağlam ve beraberindeki partililer, çocuklara oyuncak, kitap ve kırtasiye malzemesi hediye etti.
Sağlam, yaklaşık 2 aydır çocukların salgın nedeniyle evlerinde dışarıya çıkamadığını vurguladı.
Bugün getirilen serbestlik kapsamında çocukların dışarıya çıktığını belirten Sağlam, " Çocuklarımızın yanında yer almak adına onlara kitap ve oyuncaklar hediye ettik. İnşallah bu süreçten en kısa zamanda çakarız ve sokakların cıvıl cıvıl olduğu çocuklarımızın eğlendiği mutlu olduğu bir sürece kavuşuruz." dedi.
- Hakkari
Hakkari'de evlerinin yakınındaki parklara giden bazı çocuklar gönüllerince eğlenirken, bazılarının da aileleriyle çarşıda gezerek alış veriş yaptığı gözlendi.
Yürümeye yeni başlayanlar çocuklar ise anne ve babalarının yardımıyla dışarı çıkarak güzel havanın keyfini çıkardı.
Hira Eraslan, dışarıya çıktığı için mutlu olduğunu belirterek, ailesiyle parka gittiğini ve oynayarak keyifli zaman geçirdiğini anlattı.
,Necmettin Karaca
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