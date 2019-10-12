Konya'nın Halkapınar ilçesinde cevizleri iğne ve iplik ile nakış işler gibi iplere dizdikten sonra üzüm şırası, un ya da nişasta ile hazırlanan kıvama batırılarak yapılan "bandırma" tatlısı, asırlardır damakları tatlandırıyor ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

AA'nın haberine göre Halkapınar'da bir çok ev ve bahçede, üzüm şırasından pekmezin yanı sıra bandırma, köfter, pestil gibi yöresel tatlılar üretiliyor.

Bağ bozumu zamanının sonlarına gelindiği bugünlerde, hemen hemen her evin önünde kaynayan bir pekmez kazanı, iplere nakış gibi geçirilmiş cevizler, bahçe, balkon, çatı gibi güneş gören yerlerde örtülerin üzerinde kurutulan bandırma ve köfter gibi yöresel yiyecekler dikkat çekiyor.

İlçeye bağlı Kayasaray Mahallesi'ndeki evlerinin bahçesinde bandırma tatlısı yapan Fadime Karaca (62),yaptığı açıklamada, pekmez, bandırma ve köfter yapımının uzun ve meşakkatli bir iş olduğunu söyledi.

Bandırma tatlısının, ilk olarak bağlardan toplanan üzümlerden şıra çıkarma, mayalama, kaynatma, kurutma ve terletme gibi en az 15- 20 gün süren işlemlerden geçerek yapıldığını anlatan Karaca, tatlılarda tatlandırıcı kullanmadıklarını anlattı.

Karaca, bandırma tatlısının üzümün şekeri ile tatlandırıldığını ve atalarından bugüne ulaşan kültürel yöntemlerle yapıldığını dile getirdi.

İlçede bağ bozumu zamanı, neredeyse her evin önünde kaynayan bir pekmez kazanı, iplere serilmiş bandırma, balkon, çatı gibi güneş gören yerlerde örtülerin üzerinde kurutulan köfterleri görmenin mümkün olduğu vurgulayarak, bandırmanın yüzyıllardır yörede damakları tatlandırdığını ifade etti.

İlçeye bağlı Eskihisar Mahallesinde yaşayan 72 yaşındaki Fadime Aktaş da atalarından öğrendiği bandırma tatlısının üretimini genç nesillere aktarmaya çalıştığını anlatarak, ''Biz bandırma yapımını, ilk olarak babamın babasından gördük öğrendik. Daha eskisine benim aklım ermez ama onlar da kendi dedelerinden babalarından öğrendiklerini bize anlatırlardı, duyardık. Biz de şimdi bizden sonraki nesle bu tatlıyı yaparak öğretiyoruz" dedi.

KİLOSU 30-50 LİRA ARASINDA ALICI BULUYOR

Aynı mahallede yaşayan Ese Aktaş (45) da bandırma, köfter gibi tatlıların kendileri için ekonomik gelir kapısı olduğunu söyleyerek, "Bandırma yöre halkı için önemli bir gelir kapısı. Ürettiğimiz bandırmanın kilosunu 30 ila 50 lira arasında değişen fiyatlarda satarak, aile bütçemize destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

Aktaş, yine bağ bozumu zamanında yaptıkları köfterin kilosun20 liradan, pekmezi de 20 ila 25 liradan sattıklarını sözlerine ekledi.