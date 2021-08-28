Beslenme ve Diyet Uzmanı Deniz Nadide Can, üzümün antioksidanlarının en çok kabuğu ve çekirdeğinde olduğuna dikkat çekerek, "Bu nedenle üzüm yerken çekirdeklerini çıkarmayın, kabuğunu soymayın. Bir küçük boy kase üzüm 100 kalori ve 25 gram karbonhidrat içeriyor. Günde bir küçük boy kase tüketmek, üzümün şifasından faydalanmak için yeterli gelecektir. Ayrıca yoğun karbonhidrat içeriği nedeniyle özellikle diyabet hastalarının üzüm yerken porsiyon kontrolüne dikkat etmeleri gerekiyor" diyor.