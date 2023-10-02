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        Haberler Gündem Güncel Üzüm bağlarına dolu ve sel zararı

        Elazığ'da üzüm bağlarına dolu ve sel zararı

        Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, üzüm bağlarına zarar verdi. Üreticiler yetkililerden yardım istedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:49
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          Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle üzüm bağları zarar gördü.

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          Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı, merkeze bağlı Muratçık köyünde üzüm bağlarına zarar verdi.

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          Dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansırken, üreticiler yetkililerden yardım istedi.

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          Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zararın tespiti için çalışma başlattı.

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