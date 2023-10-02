Elazığ'da üzüm bağlarına dolu ve sel zararı
Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı, üzüm bağlarına zarar verdi. Üreticiler yetkililerden yardım istedi
Giriş: 02.10.2023 - 14:46 Güncelleme: 02.10.2023 - 14:49
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Elazığ'da etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle üzüm bağları zarar gördü.
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Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından etkili olan sağanak ve dolu yağışı, merkeze bağlı Muratçık köyünde üzüm bağlarına zarar verdi.
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Dolu yağışı cep telefonu kamerasına yansırken, üreticiler yetkililerden yardım istedi.
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Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, zararın tespiti için çalışma başlattı.
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