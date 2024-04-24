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        Haberler Gündem Üzüm asmasını kesen yeğenini tabancayla yaraladı - Güncel haberler

        Üzüm asmasını kesen yeğenini tabancayla yaraladı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Coşkun T., ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği iddiasıyla tartıştığı yeğeni Enes Ş.'yi tabancayla vurarak yaraladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 21:05 Güncelleme: 24.04.2024 - 21:05
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        Üzüm asmasını kesen yeğenini vurdu
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        Olay saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Çalı Sokak’ta meydana geldi.

        İddiaya göre Coşkun T., yan yana evlerde oturduğu yeğeni Enes Ş. ile ortak kullandıkları bahçedeki üzüm asmasını kestiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Dayı-yeğen arasındaki tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Coşkun T., tabancasıyla yeğenine ateş etti.

        Enes Ş., bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Coşkun T. gözaltına alınırken, yaralı yeğeni sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

        Enes Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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