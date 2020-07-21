Uzmanlardan tarihi geçmiş güneş kremi uyarısı

Prof. Dr. Şekerel, yazın karşılaşılabilecek alerjik sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin, AA muhabirine açıklamada bulundu.
Her yaşta görülebilen güneş alerjilerinin, yoğun ve uzun süreli güneşe maruz kalınan bölgelerde ortaya çıktığını ifade eden Şekerel, alerjinin kızarma, kaşınma, iğnelenme, soyulma, deri renginde değişme belirtilerine neden olabildiğini söyledi.
Altta yatan bazı hastalıklar, hipertansiyon gibi bazı ilaçların kullanılmasının da güneş alerjilerinin görülmesine yol açtığına dikkati çeken Şekerel, bu durum karşısında öncelikle alerjik reaksiyonun deriye uygulanan ilaçlar veya ağızdan kullanılacak ilaçlarla durdurulması gerektiğini vurguladı.
Prof. Dr. Şekerel, güneş kremlerine bağlı alerjilerin de gelişebildiğine işaret ederek, güneş kremi kullanımında özellikle ürünün tarihine dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Tarihi geçmiş güneş kremlerinin kullanılmaması gerektiğini ifade eden Şekerel, şu uyarılarda bulundu:
"Tarihi geçmiş ya da bozulmuş güneş kremlerinin kullanılması durumunda ortaya çıkan ve bozulmuş kimyasal yapının yol açtığı tahrişten ileri gelen irritatif kontakt dermatit var. Güneş kremine bağlı alerjide, kremin sürüldüğü alanda saatler içinde başlayan kızarıklık, kaşınma, yanma, iğnelenme ve kabarma şeklinde yakınmalar ile başlayan deride sulanma, soyulma ve derinin şişmesi şeklinde devam eden bir durum ortaya çıkıyor. Genellikle sürüldükten sonraki saatler içinde başlayan ama tedavi edilmediğinde günlerce devam eden bir alerji tipi. Bu durumdan şüphelenildiğinde öncelikle o bölgenin bol suyla yıkanıp derinin güneş kreminden arındırılması gerekiyor. Şiddetli durumlarda o bölgeye sürülecek veya ağızdan alınacak bazı ilaçlar ile alerjik reaksiyonun daha güçlü bir şekilde durdurulması gerekebiliyor ki bu kararı hekimin vermesi gerekiyor."
Prof. Dr. Şekerel, havaların ısınmasıyla birlikte terlemeye bağlı ortaya çıkan ve halk arasında isilik olarak adlandırılan derideki kızarıkların, alerjilerle karıştırıldığına işaret ederek, şu bilgileri verdi:
"İsilik, çoğunlukla ter bezlerinin ağızlarının tıkanmasından ileri gelen ve sıklıkla ani iklim değişikliğinin ve yüksek sıcağa maruz kalındığında ortaya çıkan bir durum. Ter, ter bezi kanallarında biriktiğinde o bezlerde iltihabi bir olaya neden oluyor. Bu durum alerji ile çok karışıyor. Alerji gibi kızarıklık, döküntü ve kaşıntı nedeni oluyor. Hafif isilik durumlarında sık duş almak ve terlemeyi azaltan önlemler almak yeterli oluyor."
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