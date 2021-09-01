Uzmanlardan Kovid-19 önlemleriyle başlayacak yüz yüze eğitim öncesi ebeveynlere öneriler

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemen Işık Taner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle çocukların 1,5 senedir zamanlarının büyük çoğunluğunu evde geçirdiğini ve çok sıkıldıklarını söyledi.
İnsanın psiko-sosyal gelişimi için sosyalleşmeye ihtiyacı olduğunu belirten Taner, okulların da çocuklara, arkadaşlarıyla iletişim kurma ve sosyalleşme gibi çeşitli imkanlar sunduğunu, bu nedenle yüz yüze eğitim kararını desteklediğini ifade etti.
Çocukların 1,5 yıllık aranın ardından okula kısa sürede adapte olabileceğini vurgulayan Prof. Dr. Taner, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocuklar, salgın şartlarına, dışarda maskeli insanlar görmeye alıştı. Çünkü artık 1,5 sene geçti, ilk girecekleri sosyal ortam okul değil. Dolayısıyla bu sürece çok hızla adapte olacaklar. Burada anne babanın yapması gereken, çocuklara okulda dikkat etmesi gereken kuralları anlatmasıdır. 'Çok dikkat ettik, kurallara uyduk, aşımızı olduk ve okullar açıldı, bundan sonra da dikkat edelim ki okullar kapanmasın' gibi cümlelerle, bunu olumlayıp anlatmak gerekiyor."
- "Fizyolojik ön hazırlık uyum sürecini kolaylaştırır"
ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez de öğrencilerin, uzaktan eğitim sürecinde farklı bir yaşam tarzı benimsediğini anlattı.
Doç. Dr. Sökmez, "Salgın sürecinde uyku düzenimiz, beslenme şeklimiz değişti. Şimdi bu yeni düzene alışmak için ebeveynlerin çocuklarıyla fizyolojik ön hazırlık yapmaları uyum sürecini kolaylaştıracaktır. Çocuğun uyku düzenini okul saatine göre ayarlamak veya kahvaltı saatini buna uygun şekilde hazırlamak gibi." diye konuştu.
Çocukların dijital alışkanlıklarının değiştiğine, ekran karşısında daha çok zaman geçirmeye başladıklarına dikkati çeken Sökmez, yeni eğitim öğretim yılıyla bu durumun kademeli olarak ve saat sınırlandırmalarıyla düzenlenebileceğini aktardı. Sökmez, "Salgın sürecinde çocuklar dijital dünyada yaşamaya alıştı. Ders için eline zorla tablet verdiğimiz çocuktan geri almak zaman ve sabır gerektirecek." ifadelerini kullandı.
- "Çocuklar yeni duruma yetişkinlerden daha hızlı uyum sağlar"
Doç. Dr. Aslı Bugay Sökmez, ebeveynlerin okulla agresif iletişim kurmaması gerektiğini de vurgulayarak şunları kaydetti:
"Okulun aldığı kurallara, okulların açılmasına veya kapanmasına kızan ebeveynler oluyor. Ancak alınan bir kararı tekrar tekrar sorgulamak, 'Okulu neden açıyorlar' ya da 'Neden kapattılar ki' gibi konuşmalar, çocuğun okula uyumunu sabote ediyor. Dolayısıyla ebeveynler, çocuğun önünde okulu veya eğitim sistemini sorgulamayı bırakmalı. Bunu, çocuğun önünde konuştuklarında, çocuğun okula uyumunu zorlaştırıyorlar. Çünkü çocuk, sizin okula güvenmediğinizi hissettiğinde asla okuluna, öğretmenine güven duymuyor."
Çocukların her yeni duruma yetişkinlerden daha hızlı uyum sağlayacaklarına işaret eden Sökmez, "Ebeveynler hiç kaygılanmasın, çocuğunun adaptasyon gücüne güvensinler." dedi.
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